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Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань: в СМИ раскрыли цели

Юлия Закрепа
11 января 2025, 22:45обновлено 11 января, 23:56
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Строительство барж свидетельствует о потенциальной готовности Китая к военным операциям.
Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань: в СМИ раскрыли цели
Китай строит специальные баржи / коллаж: Главред, фото: Википедия, Naval News

Главное из материала:

  • Новые баржи напоминают трофейные суда
  • К чему готовится Китай
  • На Тайване есть ограниченное количество пляжей для высадки десанта

В Китае начали строительство по меньшей мере пяти новых барж, специально предназначенных для высадки десанта. Это может стать составляющей военной стратегии Пекина в случае попытки высадки на Тайвань.

"На судостроительной верфи в Гуанчжоу на юге Китая был замечен ряд особых и необычных барж, по меньшей мере 3, но скорее всего, 5 и более. Они имеют необычно длинные автомобильные мосты, тянущиеся от их носов. Такая конфигурация делает их особенно важными для любой будущей высадки войск КНР (Китайской Народной Республики) на Тайваньские острова", - говорится в сообщении Naval News.

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Также по данным издания, в конструкции барж предусмотрены дорожные пролеты длиной более 120 метров, которые позволяют достичь прибрежных дорог или твердых поверхностей. Это обеспечивает удобные условия для разгрузки других судов во время десанта. Некоторые баржи оснащены подъемными опорами, что придает им стабильность даже в сложных погодных условиях.

Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань: в СМИ раскрыли цели
Китай строит специальные баржи для высадки десанта / Фото: Naval News

Новые баржи напоминают трофейные суда, которые использовались во время высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как и те, эти были построены чрезвычайно быстро и по новым проектам. Хотя меньший прототип существовал еще в 2022 году, партия этих барж появилась лишь недавно.

Как утверждают аналитики издания, строительство барж свидетельствует о потенциальной готовности Китая к военным операциям. В то же время они могут не только выполнять военные задачи, но и использоваться в гражданских целях, однако их большая вместимость и специфика свидетельствуют о военной цели.

Доктор Эмма Солсбери, научный сотрудник по вопросам морской энергетики в Совете по геостратегии, заявила, что "любое вторжение на Тайвань с материка потребует большого количества кораблей для быстрой транспортировки личного состава и техники через пролив, особенно наземных средств, таких как бронетехника".

В качестве итога эксперты отметили, что считается, что на Тайване есть ограниченное количество пляжей для высадки десанта, но новые баржи позволяют Китаю выбирать новые маршруты для высадки, усложняя оборону Тайваня. Это означает, что КНР может организовать десант даже в районах, которые ранее считались непригодными для таких операций.

Китай против Тайваня - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что на Западе считают, что Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань. Китай почти завершил мероприятия, направленные на подготовку своих военных сил для нападения на Тайвань. В такой ситуации Тайбэю нужно усилить ПВО и береговую артиллерию.

В WP раскрыли реальные угрозы, как Тайвань готовится к нападению Китая. Угроза Пекина усилилась после того, как Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Тайвань, в свою очередь, пытается улучшить свою обороноспособность.

Олег Жданов заявил о напряженной ситуации и раскрыл, что будет, если Китай нападет на Тайвань. Военный эксперт считает, что ситуация, связанная с Тайванем, серьезно завязана на экономику, поэтому в случае дестабилизации обстановки США способны ввести любые санкции.

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