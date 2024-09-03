Китай может отобрать у РФ свои исторические земли: президент Тайваня выдал заявление

Когда-то Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России.

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Китаю предложили отобрать у России свои исторические земли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: google.maps

Президент Тайваня Лай Цинде заявил, что если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то КНР также должна вернуть земли, которые были переданы России в 19 веке.

Глава Тайваня в интервью местному телеканалу напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России, образовав большую часть современной границы вдоль реки Амур, передает Reuters.

"Если речь идет о территориальной целостности, почему тогда не вернуть земли, оккупированные Россией в соответствии с Айгунским договором? Россия же сейчас очень ослаблена, не так ли?", - отметил Лай Цинде. видео дня

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По словам президента Тайваня, "намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване".

"Айгунский договор, подписанный во времена Цин, - вы можете попросить Россию вернуть землю, но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам", - отметил он.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Сотрудничество Китая и России

Напомним, что Китай может оставить Запад без поставок военного оборудования. Западные аналитики сообщили, что Китай контролирует критически важные полупроводниковые материалы, бьет по цепочкам поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства.

Эксперт Иван Ступак раскрыл, заберет ли Китай территории у России. Он считает, что китайская экономическая экспансия на территориях Российской Федерации будет распространяться очень активно. Потому что Китай видит Россию исключительно как свой сырьевой придаток.

Китай сделал скандальное заявление о войне. В МИД Китая сообщили, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших. Другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения Китая и России.

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