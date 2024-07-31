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План для Трампа с победой Украины и обломом Китая: что нужно для завершения войны

Андрей Ганчук
31 июля 2024, 19:07
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У новой администрации президента Соединенных Штатов будет специфическая позиция по завершению войны в Украине, считает Максим Розумный.
Розумный, Трамп
Поражение Москвы - ключевой момент, который заставит Путина завершить войну - Розумный / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Сценарий, который предусматривает поддержку возможным президентом США Дональдом Трампом победы Украины, чтобы остановить агрессора Россию и Китай, является гипотетическим вариантом развития событий. Владимир Путин не может завершить войну поражением Москвы. Об этом заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Это больше гипотетический вопрос, потому что пока сложно сказать, что такое победа Украины. С точки зрения Соединенных Штатов, победа Украины - сохранение страны как независимого государства, но фактически в измененных границах. Для Запада вопрос территорий не очень принципиален. Наше представление победы - предмет внутриукраинской национальной дискуссии", - сказал он в интервью Главреду.

По словам эксперта, любая новая администрация президента США позволит Путину получить тот результат, который он не будет считать поражением.

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А завершить войну проигрышем Москвы Путин не может.

"Самый важный для Украины сценарий - скорее, даже не наша победа, а поражение России. Поражение Москвы - ключевой момент, который заставит Путина завершить войну. А он не может закончить войну с таким результатом, который будет означать поражение России и победу Украины. И, скорее всего, любая администрация США позволит Путину получить тот результат, который он не будет считать поражением", - подчеркнул Максим Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

План Помпео-Урбана для Трампа по войне в Украине – что об этом известно:

Бывший госсекретарь США Майк Помпео и юрист Урбан опубликовали в The Wall Street Journal материал с инициативой для Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.

В частности, Помпео и Урбан предлагают Трампа достичь мира с позиции силы: ввести реальные санкции против России, создать для Украины ленд-лиз на сумму 500 миллиардов долларов, отменить ограничения на все типы вооружений для Киева и принять Украину в НАТО.

"Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят крепкий мир, обеспечат Европе бремя его поддержания и восстановят свободу и безопасность на континенте. Для сомневающихся: Последнее, чего хочет господин Трамп на втором сроке, — это внешнеполитический провал, который будет отвлекать внимание от его внутренней повестки дня и по сравнению, с которой неудачный вывод войск господина Байдена из Афганистана будет выглядеть успехом", - считают Помпео и Урбан.

У Зеленского сделали заявление о "плане" для Трампа: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал возможную инициативу "наиболее реалистичным сценарием". По его словам, победа Украины обеспечит США глобальное лидерство.

"Я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий, который мог бы быть внедрен. Глобальное лидерство стоит полтриллиона долларов. Точка. То есть, ленд-лиз или прямая помощь Украине - нет разницы. Победа над РФ, которую себе за такие деньги могут обеспечить и США, а шире и проукраинская коалиция, и антироссийская коалиция - это того стоит. И в принципе, это абсолютно реалистичная программа", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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