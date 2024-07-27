Принуждение России к миру: у Зеленского сделали заявление о "плане" для Трампа

Если Россия не проиграет в войне, Соединенные Штаты Америки ожидает масса других различных проблем, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Помпео предложил Трампу абсолютно реалистичную программу - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

План завершения войны России против Украины, который был описан бывшим госсекретарем США Майком Помпео, является вполне реалистичным сценарием. Победа Киева над Москвой может обеспечить Соединенным Штатам глобальное лидерство. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в случае реализации такого сценария об агрессоре России можно было бы вспоминать лишь в формате исторической погрешности при анализе на тему "как не надо жить".

"Я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий, который мог бы быть внедрен. Глобальное лидерство стоит полтриллиона долларов. Точка. То есть, ленд-лиз или прямая помощь Украине - нет разницы. Победа над РФ, которую себе за такие деньги могут обеспечить и США, а шире и проукраинская коалиция, и антироссийская коалиция - это того стоит. И в принципе, это абсолютно реалистичная программа", - сказал Подоляк. видео дня

По словам чиновника, Помпео предлагает вполне рабочий механизм.

"Да, можно спорить относительно деталей, объема и тому подобного. Но, он говорит правдивые вещи. Для того, чтобы доминировать в глобальном мире, нужны радикальные вещи, нужно именно финансирование проигрыша РФ", - добавил советник главы ОП.

"Потому что, если Россия не проиграет, то цена безопасности для США будет стоить не 500 млрд. долларов, а полтора-два-три три триллиона долларов. Они получат хуситов не только в Красном море, Хамас не только на Ближнем Востоке, получат Северную Корею, которая будет атаковать Южную Корею… Она (Россия, - ред.) понимает только количество потерь, которые она будет нести в этой войне - экономических, физических, финансовых и любых других", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

План Помпео по завершению войны в Украине - что об этом известно:

Американский политик, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в своей колонке на The Wall Street Journal опубликовал инициативу для кандидата в президенты Дональда Трампа, которую американский лидер мог бы реализовать на посту хозяина Белого дома.

В частности, Помпео предложил резко усилить поддержку Украины и принудить Россию к завершению войны.

Среди пунктов – реальные санкции в отношении РФ, создание ленд-лиза на 500 миллиардов долларов на вооружение для Украины, отмена всех ограничений на использование полученного оружия, возрождение НАТО и интеграция Украины в Альянс.

"Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят крепкий мир, обеспечат Европе бремя его поддержания и восстановят свободу и безопасность на континенте. Для сомневающихся: Последнее, чего хочет господин Трамп на втором сроке, — это внешнеполитический провал, который будет отвлекать внимание от его внутренней повестки дня и по сравнению, с которой неудачный вывод войск господина Байдена из Афганистана будет выглядеть успехом", - указал Майк Помпео.

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