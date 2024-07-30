Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный

Владимир Путин моментально откажется от Украины, если война приведет к социальным проблемам и протестным настроениям в РФ, считает политолог Максим Розумный.

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Украине грозит заморозка войны, но Киев не признает оккупированные территории "российскими" - Розумный / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Поездка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай стала неожиданностью и первым визитом главы украинской дипломатии в КНР за последние 12 лет. Китай в последние годы был одним из главных торговых партнеров Киева, но после начала полномасштабной войны с агрессором Россией украино-китайские отношения стали гораздо менее продуктивными. Стороны сделали первый шаг к восстановлению политического сотрудничества.

Власти по итогам переговоров Кулебы и главы МИД Китая Ван И заявили, что Пекин поддерживает территориальную целостность Украины, а на арене международной политики преследует лишь свои интересы. В сообщении китайского дипломатического ведомства признали, что для переговоров с Россией "условия и время еще не созрели", и выступили за то, чтобы диалог Киева и Москвы "был разумным, предметным, и нацеленным на достижение справедливого и прочного мира".

В интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал, что означает визит Кулебы в Китай, поделился собственным видением ситуации по переговорам с РФ и сделал прогноз относительно их первых итогов, назвал вероятные географические точки противостояния России и НАТО и объяснил, как при возможном президентстве Трампа может измениться политика Китая в отношении Украины и РФ.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на днях посетил Китай и провел там переговоры с главным дипломатом Пекина Ван И. Как вы оцениваете визит Кулебы в Гуанчжоу? Какие мы можем сделать выводы?

По моему мнению, комментарии, которые мы услышали от Киева и Пекина, не очень содержательные. Это общие и обтекаемые формулировки. Однако время визита, его контекст и характер встреч свидетельствуют о том, что российско-украинская война в патовой ситуации.

Визит Кулебы в Китай является показателем того, что решение о прекращении активной фазы боевых действий, то есть о заморозке конфликта, очевидно, уже принято (хоть и без окончательного и принципиального политического урегулирования). Ситуация в войне зашла в тупик, поэтому заморозка выглядит логичным выходом. И к такому решению уже склонны наши западные партнеры, Китай, а также Украина и Россия.

Условия заморозки войны - предмет даже не переговоров, а торгов. Поездка главы МИД Украины демонстрирует, что переговоры уже ведутся, и они очень активны. У Китая в этом процессе некая "золотая акция", потому что он имеет влияние на Россию на политическом и экономическом уровнях. И Киеву сегодня важно заручиться поддержкой Китая, чтобы прийти к заморозке конфликта на своих условиях.

Что может быть предметом торгов в рамках переговоров?

Думаю, первым предметом торга являются территории. Речь идет о решении вопросов относительно того, что делать с территориальными вопросами, и где будет проходить новая линия разграничения. Путин требует отдать России Запорожскую и Херсонские области, которые россияне даже полностью не оккупировали. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года, с территориями, которые Киев контролировал до начала 2014 года. Но наши партнеры, на что указывают рассекреченные подготовительные документы во время Стамбульских переговоров, видят выход из ситуации в возвращении Украиной контроля над своими территориями только, условно говоря, в границах по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Украине нужна поддержка Китая, у которого "золотая акция" в отношении России - Розумный / Министерство иностранных дел Китая

Вопрос территорий очень важен для нас - это наши земли. Впрочем, я не думаю, что он настолько принципиален, потому что Украина и Россия вряд ли дадут официальное согласие на территориальные разграничения. Ни Киев, ни Москва не будут признавать принадлежность противоположной стороне каких-либо территорий.

Второй предмет - членство Украины в ЕС и НАТО. Мне кажется, это самый легкий вопрос. Несмотря на публичную риторику действующих лиц, в ближайшее время никто не собирается принимать Киев в ЕС и Североатлантический альянс. Украина вряд ли декларативно откажется от пути в ЕС и НАТО, однако наши западные партнеры могут легко пообещать России, что Киев в свои блоки принимать они и не собирались.

Третий - ситуация с санкциями в отношении России. Проблему очень мало обсуждают, но это самый главный момент как для Украины, так и для России. Сейчас стороны не могут договориться о заморозке войны, потому что Россия шантажирует Запад: Москва угрожает дальнейшей эскалацией войны в случае, если не будут отменены санкционные ограничения. Вопрос санкций против РФ принципиален и для нас: мы можем выйти из войны, не контролируя определенные территории и не получив членство в НАТО, но нам важно, чтобы даже после заморозки войны Россия продолжала слабеть. Чтобы она приходила в упадок и не смогла восстановиться. Слабая РФ - наша главная гарантия безопасности, даже большая, чем вступление в НАТО. Потому что слабость не позволит российскому государству напасть на Украину снова.

Именно такие предметы торгов я вижу на столе переговоров. Это сложная комбинация, которую трудно разрешить.

В каких условиях будут переговоры? Войну поставят на паузу, или боевые действия будут идти параллельно с переговорами?

Я думаю, что боевые действия будут идти параллельно с переговорным процессом. Российское продвижение на фронте - это фактически часть переговоров, давление на Украину и западных партнеров.

Путин требует от Украины отдать территории, которые оккупанты не захватили, отметил Розумный / Скриншот YouTube

Когда могут появиться результаты переговоров?

Результаты переговоров появятся тогда, когда Россия исчерпает свои возможности для достижения успехов на поле боя, а Украина, наоборот, будет иметь достаточную численность военных, вооружений и ресурсов. Также все будет зависеть от США, Европы и Китая, которые должны будут окончательно определиться со своим видением ситуации.

С начала осени, после завершения летней российской наступательной кампании, челночная дипломатия, которая сейчас в разгаре, будет еще более интенсивной. К концу осени мы увидим завершение определенного круга этой дипломатии. А уже в конце осени-начале зимы будут все карты на столе и надо будет принимать решение.

Мы понимаем, что заморозка войны - это сценарий в пользу России. Но, с другой стороны, если Украина, по итогам переговоров в будущем вступит в НАТО и Евросоюз, Москва потеряет даже иллюзию влияния на украинское государство.

Я не разделяю точку зрения, согласно которой Россия одержима возвращением контроля над Украиной. Все гораздо сложнее. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние путем установления пророссийского правительства в Киеве. В Москве думали, что если не так давно президентом был Янукович, за которого проголосовало большинство избирателей, то почему бы снова не подтолкнуть страну в сторону РФ.

Для России и лично Путина внутриполитические цели гораздо важнее достижений в международной политике. Внешняя политика зависит от курса внутри государства. Если дальнейшее давление на Киев будет противоречить легитимности путинского режима, сам Путин легко откажется от Украины. Путин моментально прекратит давить на Украину, если его нынешняя политика в отношении Киева приведет к снижению уровня жизни россиян и протестных настроений. Для Путина главное, чтобы сохранялась легитимность власти и контроль над Россией. Сейчас война против Украины помогает ему это делать, однако если ситуация внутри российского государства изменится, Путин пересмотрит свою политику в отношении Украины.

Россияне надеялись на "легкую прогулку" в Украине - Розумный / УНИАН

Война против Украины способствует удержанию власти Путина в России. Но где Кремль найдет новый инструмент консолидации власти, если будет пересмотрена политика в отношении Украины?

У России действительно будут проблемы с поиском новых механизмов удержания власти. Однако у Москвы еще есть в запасе попытка дестабилизировать ситуацию в Польше или государствах Северной Европы, таких как страны Балтии. Также россияне могут использовать проверенный еще со времен Сталина метод поиска внутренних врагов.

Насколько вероятен сценарий гибридной или полномасштабной агрессии России против стран Балтии или других государств Северной Европы?

России важно контролировать Северный морской путь. Впрочем, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море становится для нее недоступным. Попытка там спровоцировать конфликт против Альянса будет заблокирована.

Остается Северный Ледовитый океан - морской путь, где возможно столкновение интересов России и Норвегии. Россияне могут прибегнуть к провокациям, диверсиям и построению "народных республик", например, в Нарве. Интересы России и НАТО могут столкнуться и в борьбе за норвежский Шпицберген. Однако это могут быть операции без прямой оккупации территорий, как было в Украине. В районе Северного морского пути есть спорные территории, там можно генерировать напряжение без риска расширения зоны эскалации.

Россия может организовать против НАТО лишь локальный конфликт - Максим Розумный / Минобороны РФ

Россия может развязать против НАТО боевые действия лишь локального уровня, чтобы у Альянса не было предпосылок для применения 5-й статьи о коллективной обороне?

Да, Россия сможет пойти на агрессию только локального уровня.

Сейчас у Москвы есть два инструмента давления на Запад: демонстрация того, что НАТО не способно применить 5-ю статью Альянса, и ядерное оружие. Например, кроме эпизода в Афганистане, НАТО не применяло эту статью. И есть большие сомнения относительно запуска коллективной обороны в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, который будет настаивать на определенных обязательствах стран-участниц блока.

Россия будет продолжать шантажировать НАТО "недееспособностью" блока и угрозами применить ядерное оружие. Но пока я не вижу предпосылок для реализации этих запугиваний. Потому что если Москва прибегнет к таким шагам, она потеряет свои инструменты шантажа. К тому же ситуация для России ухудшается, и она рассчитывает на то, что в случае заморозки войны санкции в отношении Москвы будут ослаблены, что позволит восстановить экономику и вооруженные силы.

Путин может оставить Украину и развязать гибридные военные действия против НАТО, предупредил Розумный / nato.int

Какой будет позиция Китая по войне в Украине после президентских выборов в США? Может ли Китай пересечь "красные линии" в вопросе поддержки России, если позиция новой администрации Штатов в отношении Пекина будет еще жестче? Способен ли Китай сыграть в свою игру?

Безусловно, Китай будет играть в свою игру. У Запада очень мало рычагов давления на Пекин, чтобы заставить его изменить свою политику.

Действительно, после президентских выборов в Соединенных Штатах американо-китайское противостояние может обостриться. И Украина, как сателлит США, станет "законной целью" для Китая. Китайцы будут бить американцев по уязвимым местам. Американская поддержка Украины - уязвимое место любой администрации США, поэтому со стороны Пекина будет определенная опасность.

Кроме того, Китай работает не только с США, но и с Европой. Причем у Пекина с Брюсселем более прагматичные отношения, у которых есть потенциал для конструктивного развития. Однако развитие таких отношений опасно возможным подрывом евроатлантической солидарности и обязательствами перед союзниками.

Это сложная игра, которая может обостриться после прихода к власти в США администрации Трампа. Если Трамп будет проводить курс, который он начал еще во времена своего первого президентства, мы получим обострение как между США и Китаем, так и между США и Европой.

И в такой ситуации могут появиться условия для потепления в диалоге Китая и Европы. Украина, которая находится на перекрестке общих китайско-европейских интересов, способна получить новые возможности. Неожиданным следствием таких событий может стать сдерживание России со стороны Китая.

Китай будет играть в свою игру и может сблизиться с Европой - Розумный / ua.depositphotos.com

Новый президент США столкнется с тем, что Европе угрожает Россия, а Китай усиливается в Южно-Китайском море и строит планы в отношении Тайваня. Возможен ли сценарий, при котором Штаты сделали бы ставку на победу Украины, чтобы остановить РФ и уменьшить аппетиты Китая?

Это больше гипотетический вопрос, потому что пока сложно сказать, что такое победа Украины. С точки зрения Соединенных Штатов, победа Украины - сохранение страны как независимого государства, но фактически в измененных границах. Для Запада вопрос территорий не очень принципиален. Наше представление победы - предмет внутриукраинской национальной дискуссии.

Самый важный для Украины сценарий - скорее, даже не наша победа, а поражение России. Поражение Москвы - ключевой момент, который заставит Путина завершить войну. А он не может закончить войну с таким результатом, который будет означать поражение России и победу Украины. И, скорее всего, любая администрация США позволит Путину получить тот результат, который он не будет считать поражением.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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