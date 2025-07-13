РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядят

Эти беспилотники могут поражать движущиеся и неподвижные цели.

https://glavred.info/war/rf-atakuet-ukrainu-novymi-bespilotnikami-chto-izvestno-o-mini-shahedah-10680998.html Ссылка скопирована

Украину атакуют новые ударные дроны / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Что известно:

РФ атакует Украину новыми дронами

Новые БПЛА похожи на "Шахеды" меньшего размера

Мини-"Шахеды" имеют боевую часть до 15 кг

Российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

Военные чуть ли не ежедневно замечали, что дроны, похожие на "Шахеды", атаковали военную технику в движении или на стоянке. Эти дроны действительно были похожи на ударные БПЛА такого типа, но они значительно меньшего размера.

видео дня

"Это не Шахеды, это БПЛА меньшего размера очень похожи на Шахеды. Управляются, как FPV", - отметил "Флеш".

Уже известно, что есть эти дроны, которые используют как разведчики. У них нет боевой части. Также есть такие ударные дроны с боевой частью, вес которой составляет до 15 кг.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты, беспилотники и авиационные бомбы. В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения и масштабные пожары в нескольких городах. Во Львове частично разрушен подъезд жилого дома, а в Харькове огонь охватил объекты гражданской инфраструктуры.

Черновцы также пострадали от атаки. Из-за падения обломков погибли двое мирных жителей - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

В то же время Минобороны РФ традиционно отрицает факт ударов по гражданским объектам, заявляя, что якобы атаковало предприятия военно-промышленного комплекса во Львове, Харькове и Луцке, а также "военный аэродром".

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред