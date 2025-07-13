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РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядят

Ангелина Подвысоцкая
13 июля 2025, 18:14
349
Эти беспилотники могут поражать движущиеся и неподвижные цели.
РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядят
Украину атакуют новые ударные дроны / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Что известно:

  • РФ атакует Украину новыми дронами
  • Новые БПЛА похожи на "Шахеды" меньшего размера
  • Мини-"Шахеды" имеют боевую часть до 15 кг

Российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

Военные чуть ли не ежедневно замечали, что дроны, похожие на "Шахеды", атаковали военную технику в движении или на стоянке. Эти дроны действительно были похожи на ударные БПЛА такого типа, но они значительно меньшего размера.

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"Это не Шахеды, это БПЛА меньшего размера очень похожи на Шахеды. Управляются, как FPV", - отметил "Флеш".

  • Украину атакуют новые мини-"Шахеды"
    Украину атакуют новые мини-"Шахеды" фото: Бескрестнов Сергей "Флеш"
  • Украину атакуют новые мини-"Шахеды"
    Украину атакуют новые мини-"Шахеды" фото: Бескрестнов Сергей "Флеш"
  • Украину атакуют новые мини-"Шахеды"
    Украину атакуют новые мини-"Шахеды" фото: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Уже известно, что есть эти дроны, которые используют как разведчики. У них нет боевой части. Также есть такие ударные дроны с боевой частью, вес которой составляет до 15 кг.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты, беспилотники и авиационные бомбы. В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения и масштабные пожары в нескольких городах. Во Львове частично разрушен подъезд жилого дома, а в Харькове огонь охватил объекты гражданской инфраструктуры.

Черновцы также пострадали от атаки. Из-за падения обломков погибли двое мирных жителей - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

В то же время Минобороны РФ традиционно отрицает факт ударов по гражданским объектам, заявляя, что якобы атаковало предприятия военно-промышленного комплекса во Львове, Харькове и Луцке, а также "военный аэродром".

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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