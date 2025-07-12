РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие: все детали

В одном из городов частично разрушен подъезд в жилом доме, произошла утечка газа и воды.

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РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов и пожары/ коллаж: Главред, фото: Telegram мэр Львова Андрей Садовый, мэр Луцка Игорь Полищук, ГСЧС Украины

Кратко:

РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами

Были прилеты во Львове, Луцке, Харькове, Киеве и Черновцах

Есть разрушения и пожары, известно о пострадавших

Российские оккупанты в ночь на субботу, 12 июля, массированно ударили по Украине ракетами, дронами и авиабомбами.

В результате удара в ряде городов есть разрушения и возникли сильные пожары. В частности, во Львове частично разрушен подъезд жилого дома, а в Харькове сильный пожар, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

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Львов

Во Львове взрывы раздавались в нескольких районах города. Есть частичное разрушение подъезда 2-этажного жилого дома на улице Митрополита Андрея. Произошла утечка газа и воды. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также он рассказал, что кроме жилого дома на улице Митрополита Андрея, во Львове пострадал жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери. Пожаров нет.

Также в городе повреждены два промышленных объекта, там произошли возгорания. Чтобы преодолеть последствия, привлекали пожарных.

"После ночной атаки врага во Львове на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Троим оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали", - отметил Козицкий.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что взрывы прогремели в нескольких районах Львова.

"В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Площадь возгорания - около 200 м². Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32. Все необходимые службы работают на местах", - отметил он.

Луцк

В Луцке был уничтожен частный дом, также еще в ряде домов от взрывной волны и обломков повылетали окна. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

"Фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация об ущербе уточняется. Слава Богу, информации о погибших нет. Нахожусь на месте происшествия. Работаем с людьми", - рассказал городской голова.

Харьков

Россия нанесла по Харькову 10 ударов управляемыми авиабомбами и дронами. Было зафиксировано возгорание нескольких в нескольких местах. По Киевскому району города оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал председатель ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, утром враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами.

"Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры. Один пострадавший в Киевском районе - человек госпитализирован. В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети", - отметил он.

Киев

Столица Украины подверглась атаке дронами, в столице было шумно, работала противовоздушная оборона.

Черновцы

В сети сообщают, что в Черновцах известно о сильных пожарах, небо затянуло едким черным дымом, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

Позже глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что в Черновцах в результате падения обломков вражеских объектов погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии.

10 человек получили легкие телесные повреждения, им оказана медицинская помощь на месте.

Глава ОВА отметил, что область была атакована четырьмя дронами и одной ракетой.

"В Черновцах повреждено несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. Есть последствия и на территории Сторожинецкой общины. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы. Не приближайтесь к соответствующим локациям!", – отметил глава ОВА.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля были взрывы и "прилеты" в восьми районах - РФ ударила по Украине сотнями БпЛА и ракет. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Вечером 11 июля сообщалось, что "табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов. В столице была слышна работа сил ПВО. Враг пытался атаковать Киев ударными беспилотниками.

Напомним, в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ. Павел Палиса сказал, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".

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Об ударном дроне: Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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