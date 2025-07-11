Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

Через этот трубопровод природный газ доставлялся на все военные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях России.

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Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Чем особенно это событие

Какие последствия взрыва газопровода

В Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области страны-агрессора РФ произошел взрыв на газопроводе, к этому причастна Украина.

Об этом написал Bloomberg со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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По словам представителя разведки, мощность объекта составляет 2,6 млрд м³ в год. Через этот трубопровод природный газ доставлялся на все военные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях России.

По информации источника "Суспільного" в разведке, в результате взрывов повреждены две трубы.

Ремонтные работы могут продолжаться примерно месяц и за это время объем поставки газа снизится до 25 млн м³. Непрямой ущерб собеседник оценил почти в $76 млрд.

Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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