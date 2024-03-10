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В ряде областей РФ "неспокойно": пишут о взрывах на нефтебазе и газопроводе

Яна Ставская
10 марта 2024, 12:17
Среди атакованных целей - нефтебаза и авиационный завод.
В ряде областей РФ 'неспокойно': пишут о взрывах на нефтебазе и газопроводе
Россию всколыхнуло от взрывов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Телеграм "Вооруженные силы Украины"

В Белгородской и Курской областях пожаловались на атаку дронов в ночь на воскресенье, 10 марта. Отдельно россияне пишут о последствиях ударов БПЛА по заводу в Ростовской области.

В частности, об атаке беспилотников заявили "губернаторы" приграничных российских областей - Курской и Белгородской. По данным Телеграмм-канала SHOT, дрон повредил нефтяную емкость объемом 3 тысячи тонн.

Тогда как в Белгородской области в результате воздушной атаки загорелась фура.

видео дня

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью, о беспилотниках в Курской области ничего не сообщали.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атакован аэродром РФ в Ростовской области

Кроме того, Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" пишет о последствиях атаки "десятка вражеских беспилотников" на российский авиационный завод имени Бариева. На этом заводе ремонтировали ДРЛО А-50 ВКС РФ.

Это именно тот самолет, который в прошлом году был атакован дронами на аэродроме "Мачулище" в Беларуси, пишет издание.

По самому объекту, пишут россияне, "прилетело" четыре дрона. В то же время в сети распространяются спутниковые снимки якобы с места атаки, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия ночных прилетов по заводу.

Самолет A-50 А-50
Основные характеристики А-50 / Инфографика Главреда

Взрывы на газопроводе в Тюменской области

Как сообщают российские паблики, мощный пожар произошел в ночь на 10 марта на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.

Зарево от пожара и столб дыма было видно за несколько километров от места происшествия. О причинах пожара пока не пишут.

Взрывы в России

Как писал Главред, на металлургическом комбинате в Череповце в четверг, 7 марта, прогремел взрыв. По данным российских пабликов, "хлопком" был разрушен цех по производству FPV для российских оккупантов. А сам взрыв - якобы последствия заложенной заранее бомбы. Рассматривается версия диверсии.

Не так давно руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше.

"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил он.

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