На заводе в Череповце произошел взрыв: разрушен цех по производству FPV

Потеряно, по разным оценкам росСМИ, от 100 до 200 уже готовых дронов.

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Существует две версии взрывов на заводе / Коллаж Главреда. Фото: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", скриншот видео

На металлургическом комбинате в Череповце в четверг, 7 марта, прогремел взрыв. Российские СМИ раскрыли сразу две версии - удар по предприятию беспилотником и диверсию.

Согласно информации пресс-службы, на комбинате произошел "технологический инцидент в доменном производстве" и обстоятельства произошедшего выясняются. После инцидента один из агрегатов пришлось вывести на "запланированный ранее ремонт".

Выведенная из строя доменная печь и разрушен цех по FPV

Как пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", работники завода говорят о выведенной из строя доменной печи и о том, что пресс-служба "Северстали" врет. Местное издание "ГородЧе" писало, что взрыв прозвучал на предприятии в 5:40 утра и он был, по словам работников, связан с атакой БПЛА.

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"В районе четвертой печи попали в АБК 4, выбило стекла в галерее, в конторе, вокруг осколки и части от беспилотника, видели пропеллеры. Я в той душевой переодеваюсь, проходили мимо, видели всё это дело, но насчет пропеллера говорило начальство, пока там стояли. Всё огорожено. Пока такая инфа", - цитирует издание одного из собеседников.

Что такое Северсталь Череповецкий металлургический комбинат - второй по величине сталелитейный комбинат России. Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.

Другой Telegram-канал, приближенный к российским силовикам, "Кремлевская табакерка" утверждает, что взрывом разрушен цех по производству FPV для российских оккупантов. А сам взрыв - якобы последствия заложенной заранее бомбы. Рассматривается версия диверсии.

Потеряно, по разным оценкам пропагандистских ресурсов, от 100 до 200 единиц почти готовой и готовой продукции.

Они пишут, что дроны производила частная компания, арендовавшая там помещение и заключившая контракт с Минобороны.

Это третий крупный металлургический завод в России, который атаковали беспилотники. До этого были атакованы комбинаты в Липецкой и Курской областях.

Взрывы в России

Ранее Главред писал, как 5 марта в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Загорелись три резервуара на нефтебазе в селе Долгое под Белгородом после падения БПЛА.

7 февраля в российском Ижевске прогремел мощный взрыв вблизи предприятия ВПК. В пропагандистских СМИ писали, что причиной мощного взрыва якобы стали испытания ракетных двигателей на Воткинском заводе. В то же время в МЧС России утверждали, что причиной взрыва на заводе стали "рядовые технические работы".

Не так давно руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру может стать больше.

"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил он.

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