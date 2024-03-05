Мощные взрывы в РФ: дроны взорвали нефтебазу в Белгородской области

Три резервуара горят на нефтебазе в селе Долгое под Белгородом после падения БПЛА.

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Пожар на НПЗ в РФ / Скриншот

В Белгородской области прогремели мощные взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о происшествии на территории Губкинского городского округа.

"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметил он.

Позднее российские Telegram-каналы сообщили, что Губкинская нефтебаза была атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области.

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При этом также были опубликованы фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП. На месте пожара виден большой столб черного дыма.

Позднее стали известны первые детали чрезвычайного происшествия на территории Губкинского городского округа в Белгородской области РФ. По данным экстренных служб, горит резервуар на нефтебазе.

"Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения украинского БПЛА, рассказали в экстренных службах", - говорится в сообщении пропагандистов.

Смотрите видео - в Белгородской области взорвали НПЗ:

/ Скриншот

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Атаки в Белгородской области

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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