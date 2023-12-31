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Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 23:10
По словам спикера УДА "Юг", в течение 2023 года мир увидел настоящий уровень российской противовоздушной обороны и ее способность сбивать ракеты и дроны.
Дроны, взрыв
Аэродром Ростова может стать следующей цылью для ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, скриншот с видео воздушных сил Вооруженных сил Украины

Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России, ведь именно из этого военного объекта вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Оказывается, что хваленая "аналоговнет" система противовоздушной обороны не работает. И аналоги ей есть, и есть боеприпасы, которые могут пролетать и уничтожать военные объекты. И Россия, вольно или невольно, но признала, что все тяжелые последствия для Белгорода — результат их работы", — сказал он.

Сергей Братчук также отметил, что если бы Российская Федерация не начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, то никакой угрозы для Белгорода не было бы.

видео дня

"То, что в Ростове-на-Дону вывешивают баннеры на стадионах в поддержку Белгорода, думаю, что Ростову стоит приготовиться, там расположен аэродром, с которого взлетают бомбардировщики, пытающиеся бомбить наши города и населенные пункты", — говорит он.

Братчук также отметил, что в течение 2023 года стало очевидным, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) далеко не достигла той мощности, которую о ней утверждали.

"И в Крыму, и теперь уже и на территории России, она пробивается, она пробита и, как говорят, дальше будет. Потому что одно из главных достижений этого года то, что нам удалось перевести войну на территорию России, откуда она к нам и пришла", — резюмировал Сергей Братчук.

Взрывы на территории России

Напомним, как сообщал Главред, Главное управление разведки (ГУР) обнародовало детали взрыва, произошедшего в ночь на 16 ноября в Волгограде. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, удалось уничтожить арсенал оружия, который там хранился.

В Тамбове возник пожар на пороховом заводе, инцидент произошел 11 ноября. Известно, что Тамбовский завод является одним из крупнейших предприятий в России по производству боеприпасов и спецхимии.

Взрывы также раздавались в Рязанской области. В их результате сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Американский Институт изучения войны высказал предположение, что к этому инциденту может быть причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

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война в Украине взрыв в России
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