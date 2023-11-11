В России горел пороховой завод в Тамбове: перед пожаром прогремел взрыв

Тамбовский пороховой завод производит пороха для всех видов оружия, находящихся на вооружении армии РФ.

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Пожар в Тамбове охватил площадь в 300 кв. метров/ Коллаж: Главред, фото: breakingmash

В ночь на 11 ноября мощный пожар вспыхнул на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России. Местные жители слышали звук взрыва перед тем, как вспыхнул огонь.

Пожар возник около полуночи, пишет Telegram-канал Mash.

По данным российских СМИ, за полтора часа огонь якобы удалось потушить. Площадь пожара составляла 300 метров квадратных.

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Причины пожара уточняются. Пострадавших нет.

Пожар в Тамбове вспыхнул около полуночи / Фото: breakingmash

Перед пожаром жители слышали взрывы / Фото: breakingmash

Справка: Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии. Предприятие производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и авиации, является основным поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии, а по отдельным маркам порохов – единственный изготовитель в РФ.

Как сообщал Главред, 29 октября в российской республике Коми вспыхнул нефтяной резервуар путинского "Лукойла". Спустя 5 часов работы местной службы МЧС огонь перекинулся на соседний резервуар. Российские СМИ сообщали о звуках взрыва, которые предшествовали загоранию первого резервуара.

Ранее в подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар - загорелся склад около одного из жилых комплексов. Столб огня и клубы дыма было видно за несколько километров.

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