"Яркое зарево в небе и свист": под Москвой ночью раздались взрывы, подробности

Без напряжения остались пять населенных пунктов, предварительной причиной взрывов в России называют "замыкание на местной электроподстанции".

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В Подмосковном Лыткарино произошел инцидент на электроподстанции / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Telegram-канал Astra

В селе Молоково Ленинского городского округа Лыткарино Московской области страны-агрессора России ночью раздались взрывы. Несколько населенных пунктов остались без света, воды и связи. По предварительной информации, причиной инцидента стало "замыкание на местной электроподстанции".

Как сообщает Telegram-канал Shot, около 01:00 по московскому времени в небе над подмосковным Лыткарино очевидец увидел "яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук" со стороны электроподстанции. Раздались взрывы.

Кадры взрывов в Подмосковье:

В Московской области ночью 23 ноября были слышны взрывы / Скриншот Главред

Несколько населенных пунктов остались без воды, света и связи. По предварительной информации, без напряжения пять подстанций. Специалисты устраняют повреждения.

видео дня

Взрывы в России

На военном аэродроме в Таганроге 7 ноября разразились взрывы. Там находились военные самолеты и вертолеты российских оккупантов. Россияне испугались, что удары по объекту были нанесены, дескать, американскими ракетами ATACMS.

В Тамбове горел пороховой завод – инцидент произошел 11 ноября. Перед возгоранием были взрывы. Пожар был площадью 300 квадратных метров. Известно, что Тамбовский завод – одно из крупнейших в России предприятий по производству боеприпасов, а также спецхимии.

Также сообщалось о взрывах в Рязанской области, в результате которых с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда. В американском Институте изучения войны предположили, что к инциденту могло быть причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

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