Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

На территории РФ за два дня произошли три мощных взрыва. По меньшей мере один из них – подрыв железнодорожных рельсов – могло устроить ГУР, говорят в ISW.

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Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины могло быть причастным к по меньшей мере одному из трех ударов по территории страны-агрессора России, которые произошли 10-11 ноября.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что украинское издание "Суспільне Крим" со ссылкой на источники в ГУР заявило о причастности Главного управления разведки к взрыву железнодорожных путей в Рязанской области России. В результате этого взрыва утром в субботу, 11 ноября, с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Источник говорит, что этот взрыв может стать серьезной проблемой для РФ, ведь в ближайшее время усложнит материально-техническое обеспечение российских войск. В ISW отметили, что один из российских блогеров сообщил, что этот поезд перевозил минеральные удобрения.

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Аналитики обратили внимание, что российские пропагандисты заявили о причастности к сходу с рельсов "посторонних лиц". В то и же время Московская железная дорога заявила, что ситуация не коснулась пассажирских и пригородных поездов.

Еще два мощных взрыва в России

Кроме этого, за прошедшие два дня на территории страны-агрессора России произошли еще два взрыва. Оба прозвучали в ночь на 11 ноября. Первый произошел на пороховом заводе возле Котовска Тамбовской области, второй – возле Коломны Московской области. В Коломне якобы сбитый беспилотник упал на здание ГП "Конструкторское бюро машиностроения", где изготавливают ракеты "Кинжал" и "Искандер".

После этого 11 июля пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов заявил, что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об упомянутых взрывах в России, в то же время он отметил, что подобные события будут продолжаться.

Взрывы в России

Напомним, 11 ноября в России горел пороховой завод в Тамбове, перед пожаром раздался взрыв. По данным российских СМИ, за полтора часа огонь якобы удалось потушить. Площадь пожара составляла 300 метров квадратных. Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии.

7 ноября сообщалось, что на военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы. В российских пабликах предположили, что по аэродрому в Таганроге были нанесены удары ракетами ATACAMS.

Напомним, в России обнародовали статистику потерь оккупантов, РФ потеряла минимум 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

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