РФ потеряла минимум 197 летчиков: в России обнародовали статистику потерь оккупантов

Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

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РФ потеряла минимум 197 летчиков во время войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Twitter Майор

Во время войны против Украины погибли по меньшей мере 197 российских летчиков – именно такую цифру удалось точно подтвердить российским оппозиционным журналистам.

Если смотреть на статистику по родам войск, то наибольшие потери в российской оккупационной армии фиксируют в мотострелковых и Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Оппозиционные российские журналисты собрали собственную статистику и установили имена 36 325 оккупантов, погибших во время полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. Такие данные значительно меньше тех, которые публикует Генштаб Вооруженных сил Украины, потому что журналисты устанавливают поименный список. Они добавляют в список информацию только о тех захватчиках, имена которых удалось установить.

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Потери российских оккупантов в войне/ ВВС

В издании отмечают, что в последнее время фиксируется гибель во время войны в Украине большего количества профессиональных российских военных, которые принимали участие в боях с начала полномасштабной войны.

Также благодаря собранным данным стало известно, что с июня до конца октября этого года российская оккупационная армия потеряла более 370 офицеров, среди которых 2 генерала.

В то же время среди так называемых элитных российских войск больше всего потерь зафиксировано в Воздушно-десантных войсках России. На втором месте в этом списке – морская пехота, на третьем – "Росгвардия".

Потери российских оккупантов в войне/ ВВС

Напомним, 9 ноября в оккупированном Скадовске взорвали управление СК РФ. Один из нанесенных ударов в оккупированном Скадовске пришелся по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59, в котором располагались российские военные следователи. В результате обстрела здание было полностью уничтожено. 10 оккупантов погибли, 11 – были ранены.

Также сообщалось, что в Брянской области россияне ликвидировали своего полковника ФСБ. Во время операции на территории РФ российский добровольческий корпус расстрелял автомобиль с российскими пограничниками.

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