В Брянской области россияне ликвидировали своего полковника ФСБ

Во время операции на территории РФ российский добровольческий корпус расстрелял автомобиль с российскими пограничниками.

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РДК ликвидировал полковника ФСБ / Фото: telegram russvolcorps

Бойцы "российского добровольческого корпуса", воюющие на стороне Украины, успешно провели операцию в Брянской области России. Они 9 ноября расстреляли автомобиль с российскими пограничниками, в результате чего ликвидировали подполковника Федеральной службы безопасности Сергея Шатия. Эту информацию подтвердил ГУР Украины hromadske.

По сообщению Telegram-канала "Baza", обстрел произошел в районе села Улица ориентировочно в 16:00. Неизвестный злоумышленник открыл огонь по автомобилю УАЗ "Патриот", что привело к гибели подполковника ФСБ.

Российский добровольческий корпус, который активно действует на стороне Украины против российских захватчиков, подтвердил свою причастность к этому событию и заявил об успешной операции.

видео дня

"Пока в Вильнюсе шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела основу транспорта противника в Брянской области", - отметили в сообщении.

В их сообщении отмечается, что диверсионно-разведывательная группа РДК совершила нападение на противника в Брянской области РФ и видео этого события будет обнародовано позже.

Рейды РДК

Напомним, российские добровольцы осуществили совместную операцию со смежными подразделениями и провели успешный огневой рейд в пограничной полосе. По информации от представителей "российского добровольческого корпуса", в ходе рейда был ликвидирован по меньшей мере один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ), а десяток получили ранения.

Ранее сообщалось, что РДК готовится к проведению нескольких операций на территории страны-агрессорки, а также на фронте. Руководитель штаба РДК сказал, что на данный момент большая часть бойцов добровольческого формирования находится в зоне боевых действий, но они готовятся и к новым операциям.

Также в ходе своей операции РДК совместно с Легионом "Свобода России" взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории Белгородской области России.

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