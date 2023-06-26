РДК и Легион Свободы дойдут до Москвы - Пономарев

Задача идти только на Белгород лишена стратегического значения, считает Илья Пономарев.

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Дойдут ли Легион Свобода России и РДК до Москвы / коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram

На сайте Главред состоялся чат с координатором политического центра Легиона Свобода России, экс-депутатом Госдумы РФ, единственным, кто голосовал против аннексии Крыма, Ильей Пономаревым.

Общаясь с читателями, он рассказал, какие перспективы имеет Белгородская операция и дойдут ли Легион Свобода России и российский добровольческий корпус до Москвы.

"Удастся дойти до Москвы! Задача идти только в Белгород лишена стратегического значения. Поэтому, возможно, это надо будет сделать, а, может, и нет. Главная задача была изначально перевыполнена. То, что изначально планировалось как рейд, разведка боем, превратилось в полноценную освободительную операцию, в ходе которой был установлен и удерживался контроль над российской территорией, и был поднят сине-белый флаг", - объясняет Пономарев.

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Он также отметил, что 22 мая, когда был рейд на Грайворон, станет национальным праздником - днем рождения новой России.

"Во время следующей второй операции под Шебекино период содержания территорий был еще дольше - она держалась больше недели. Рано или поздно это должно привести к тому, что возникнет освобожденный кусок территории страны, и уже можно будет думать о будущей системе власти", - добавляет политик.

Освобождение Белгородщины

Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.

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