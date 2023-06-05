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Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответил

Алина Дембицкая
5 июня 2023, 17:45 обновлено 5 июня, 18:04
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Легион "Свобода России" хочет обменять командира 72-й бригады ВС РФ на несколько российских пленных.
Легион Свобода России, Пригожин
Бойцы ЛСР предложили Пригожину обменять пленных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину с предложением обменять командира 72-й бригады ВС РФ Романа Веневитина на несколько российских пленных. Соответствующее видеообращение партизаны опубликовали в Telegram.

"Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова, трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города. Как нам стало известно, бойцами ЧВК Вагнера был взят в плен командир 72 бригады ВС РФ подполковник Роман Веневитин. Как жест доброй воли, мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области", - заявил боец ЛСР с позывным "Цезарь".

Как подчеркнули в Легионе, речь идет о честном обмене без дополнительных условий. Детали обмена будут согласованы дополнительно.

В то же время российский добровольческий корпус высказал свое мнение относительно заявления бойца ЛСР с позывным "Цезарь".

"Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, в соответствии с обещаниями передали украинской стороне. Они будут обменяны на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой. Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" имеет собственных пленных, то он, безусловно, имеет право вести переговоры об их обмене", - написала пресс-служба РДК.

В свою очередь владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин не был взят в плен, а был задержан и "передан для проведения следственных действий".

"Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы. Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем", - отметил Пригожин.

Смотрите обращение ЛСР к Пригожину:

Ополченцы России позвали белгородского губернатора Гладкова на переговоры

4 июня российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.

Гладкову предложили приехать лично без оружия. Командир РДК Денис Капустин сказал, что приедет с представителем ЛСР и пленными.

Гладков разразился пропагандой в адрес ополченцев России и заявил, что готов с ними встретиться на МАПП Шебекино с 17 до 18:00.

Но Гладков не пришел на разговор с российским добровольческим корпусом и Легионом "Свобода России", которые проводят свою операцию в регионе. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.

Смотрите видео о том, как Россия перебросит войска в Белгород и летом может потерять Крым:

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