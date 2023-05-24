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"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую область

Алина Дембицкая
24 мая 2023, 19:45 обновлено 24 мая, 19:45
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В общей сложности бойцам удалось зайти на 42 км вглубь России. Некоторые населенные пункты они контролировали в течение суток.
РДК, легион Свобода России
В РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Добровольческие формирования, которые зашли на этой неделе в Белгородскую область страны-агрессоры России, не понесли потерь в ходе боевых столкновений. Об этом на брифинге, который прошел неподалеку от границы на севере Украины, сообщил командир РДК Денис Никитин с позывным White Rex.

"Слава богу, у русского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, легких раненых. У нас два 300-х. По технике у нас только приобретения ", - рассказал White Rex.

Также командир бойцов опроверг сообщения российских СМИ о том, что РДК и легион "Свобода России" – уничтожены. "У нас есть трофейная техника, оружие, определенные успехи. Я хочу доказать, что возможно сражаться против тирана, что власть Путина – не безгранична, что ФСБ может бить, контролировать, пытать невооруженных, но как только они встречаются с полноценным сопротивлением, они убегают", - сказал боец.

видео дня

По словам Никитина, всего бойцам удалось зайти на 42 км вглубь России. Некоторые населенные пункты они контролировали в течение суток.

"В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию границы, тратят миллиарды – зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений", - добавил он.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

24 мая министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу решил прокомментировать прорыв РДК и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

Смотрите видео, как командир РДК рассказал о походе на Белгород:

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