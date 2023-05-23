"Освобождение" Белгородщины продолжается: российские "добровольцы" заявили о продвижении

Российские добровольцы "ЛСР" и "РДК" рассказали, что встретили рассвет на "освобожденных территориях РФ" и продвигаются дальше.

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"Освобождение" Белгородщины продолжается/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

Добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается.

Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли. Об этом Легион "Свобода России" сообщил на своей странице в Telegram.

"Доброе утро всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше", – отмечается в сообщении Легиона.

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О каких именно населенных пунктах идет речь, в Легионе не сообщают.

Между тем губернатор Белгородской области страны-агрессора России Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе "продолжается зачистка территории", к которой, по его словам, привлечены военные российского Минобороны и силовые структуры.

Также Гладков попросил местных жителей, которые покинули свои дома, пока туда не возвращаться – мол, местные власти сообщат, когда это можно будет сделать.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Между тем россияне начали массово бежать из Белгородской области на фоне атаки на этот регион страны-агрессора и заявлений российских властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах. На дорогах образовались пробки. Кроме того, россияне заметили колонну автобусов для эвакуации.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

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