ВСУ "демобилизировали" танцора-оккупанта из Магадана

Андрей Рудакс был хореографом, но после мобилизации в стране-агрессоре РФ отправился захватывать украинские земли.

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Андрей Рудакс вырос в "творческой семье", но сменил танцы на автомат / Коллаж: Главред, фото: t.me/OSINTGeorgia

Защитники Украины ликвидировали российского захватчика, который приехал на войну из Магадана, то есть он преодолел 10 тысяч километров, чтобы найти свою смерть.

28-летний россиянин Андрей Рудакс "демилитаризовался" в населенном пункте Курдюмовка в Донецкой области.

"На сегодняшний день это минимум 77-я смерть среди уроженцев и жителей Магаданской области в "спецоперации". Это число уже более чем в семь раз превышает потери среди колымчан в ходе двух чеченских войн. Тогда погибли десять человек", – пишут российские СМИ.

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Мониторинговый канал OSINT Georgia сообщает, что оккупант Рудакс вырос в "творческой семье". Его мать и отец – почётные работники культуры Магадана, педагоги и музыканты-исполнители на народных инструментах.

"Их сын Андрюша обучался на хореографическом отделении Детской школы искусств, состоял в ансамблях "Скоморошина", "Колымские звёздочки" и "Сияние Севера". В последствии, работал в родном Магадане по специальности – учил детей искусству танца", – говорится в сообщении.

Россиян пошел на войну в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации в стране-агрессоре РФ. 13 мая 2023 года оккупант был ликвидирован.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали на фронте российского блогера Дениса Диркина, который прославился блогом с дегустацией алкоголя.

Также на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

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