ВСУ ликвидировали российского блогера Диркина, который называл себя "Великим Фунфурье"

Оккупант был известен из-за своего YouTube-канала, где он выкладывал ролики "дегустации" алкогольных и не очень напитков – духов, настоек и тому подобного.

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ВСУ ликвидировали блогера-оккупанта, который называл себя "Великим Фунфурье"/ Telegram Мысягин, "Радио Свобода"

Украинские военные ликвидировали на фронте российского блогера Дениса Диркина, который прославился блогом с дегустацией алкоголя и не только.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин в Telegram, обнародовав в качестве доказательства фото убитого российского оккупанта.

"Был такой "скрепный" блогер "Фунфурье", он же Денис Диркин. Поехал на войну убивать украинцев, и теперь его можно забыть", – написал Мысягин.

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Диркин стал известен из-за своего блога на YouTube, в котором он выкладывал видео с "дегустацией" алкогольных и не очень напитков. В частности, он дегустировал духи, настойки, омывалки и другие опасные жидкости. Сам блогер называл себя "Великим Фунфурье".

Вероятно, что блогер приехал в Украину в рамках мобилизации в стране-агрессоре РФ.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области был уничтожен полицейский-коллаборант, перешедший на сторону врага. В результате подрыва авто был ликвидирован так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД.

Напомним, в Херсонской области в результате успешных действий партизан был взорван блокпост российских оккупантов вместе с бойцами Росгвардии, которые там находились. Партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию возле Олешек.

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