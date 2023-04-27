На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

Расплата к российским захватчикам пришла в ночь на 27 апреля, рассказали члены партизанского движения.

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Партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских в Херсонской области/ Минобороны РФ, "Радио Свобода"

На оккупированной части Херсонской области партизаны ликвидировали двух российских захватчиков, которые пытали гражданских.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты, которых ликвидировали в селе Великие Копани, регулярно издевались над местными жителями.

Расплата настигла захватчиков в ночь на 27 апреля.

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"Партизанское движение "АТЕШ" объявило о начале операции "Украинская Ночь" и первых результатах. Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани Олешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", – говорится в сообщении.

Ликвидация российских оккупантов на юге Украины

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области был уничтожен полицейский-коллаборант, перешедший на сторону врага. В результате подрыва авто был ликвидирован так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД.

Напомним, в Херсонской области в результате успешных действий партизан был взорван блокпост российских оккупантов вместе с бойцами Росгвардии, которые там находились. Партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию возле Олешек.

Также ранее в результате мощного взрыва, который прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля, в воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма.

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