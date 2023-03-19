Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборанта

На оккупированной части Херсонской области уничтожен полицейский-коллаборант, который перешел на сторону врага.
В результате подрыва авто был ликвидирован так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД. Об этом сообщают ресурсы оккупантов.
"По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что когда предатель проезжал по Юбилейному Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения.
В СК России уточнили, что супруга коллаборанта – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД РФ" в захваченной Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму в результате успешных действий украинских партизан АТЕШ уничтожены двое офицеров Росгвардии.
"АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии", — говорится в Telegram-канале Аtesh_ua.
Напомним, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.
"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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