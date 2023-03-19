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Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборанта

19 марта 2023, 20:45
Специальное взрывное устройство заложили под левое крыло автомобиля предателя.
Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборанта
В Херсонской области взорвали коллаборанта / Скриншот

На оккупированной части Херсонской области уничтожен полицейский-коллаборант, который перешел на сторону врага.

В результате подрыва авто был ликвидирован так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД. Об этом сообщают ресурсы оккупантов.

"По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что когда предатель проезжал по Юбилейному Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения.

В СК России уточнили, что супруга коллаборанта – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД РФ" в захваченной Херсонской области.

Скриншот
Взрыв в Херсонской области / Скриншот

Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму в результате успешных действий украинских партизан АТЕШ уничтожены двое офицеров Росгвардии.

"АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии", — говорится в Telegram-канале Аtesh_ua.

Напомним, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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