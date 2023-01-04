Мощный пожар в Сибири: партизаны остановили военные эшелоны РФ – ГУР

Партизаны остановили движение военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

В Сибири произошел мощный пожар / Скриншот

В Сибири, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

В ГУР уточнили, что в 2023 году "это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов".

При этом публикуется видео пожара на одном из участков Транссибирской железной дороги.

/ Скриншот

Напомним, ранее в Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино. В городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.

Новые мощные взрывы прогремели вблизи Белгорода. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также в сети сообщали о пожаре, был виден большой столб дыма.

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