"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал свет

Взрывы раздались в населенном пункте Никольское Белгородской области.
В России вблизи Белгорода раздались мощные взрывы. Сразу после них у местных жителей резко пропало электричество. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Взрывы были слышны в российской деревне Никольское Белгородской области. Их услышали местные жители примерно в 18:10 30 октября.
"Взрывы в Белгородском районе ~20-30 минут назад. Скорее всего, работа ПВО, но возможны и прилеты", - написали в Сети.
Позже стало известно о том, что в селе Никольское исчез свет. Также в Сети сообщают о пожаре, виднеется большой столб дыма.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны". Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
22 октября сообщалось о том, что в результате "прилета" по Белгородской области в населенном пункте Шебекино произошли несколько сильных пожаров. Почти 15 тысяч человек остались без света и воды.
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