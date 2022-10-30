"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал свет

В Белгородской области после прилета пропал свет / Коллаж фото УНИАН

В России вблизи Белгорода раздались мощные взрывы. Сразу после них у местных жителей резко пропало электричество. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы были слышны в российской деревне Никольское Белгородской области. Их услышали местные жители примерно в 18:10 30 октября.

"Взрывы в Белгородском районе ~20-30 минут назад. Скорее всего, работа ПВО, но возможны и прилеты", - написали в Сети.

Позже стало известно о том, что в селе Никольское исчез свет. Также в Сети сообщают о пожаре, виднеется большой столб дыма.

В Белгородской области после "прилета" пропал свет / скриншот

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны". Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

22 октября сообщалось о том, что в результате "прилета" по Белгородской области в населенном пункте Шебекино произошли несколько сильных пожаров. Почти 15 тысяч человек остались без света и воды.

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