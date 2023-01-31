Оккупанты сгорели в авто: в Крыму партизаны уничтожили двоих офицеров Росгвардии

Партизаны в Крыму смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии.

В Крыму ликвидировали двоих офицеров Росгвардии / Скриншот

В захваченном РФ Крыму в результате успешных действий украинских партизан АТЕШ уничтожены двое офицеров Росгвардии.

"АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии", — говорится в Telegram-канале Аtesh_ua.

При этом опубликовано видео горящего авто, в котором, вероятно, были уничтожены российские оккупанты.

"Наши люди в этой преступной по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине", — поясняется в сообщении.

"У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля — в Росгвардию", — добавили в АТЕШ.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке.

По сообщениям в местных пабликах, наводку для удара HIMARS, дали украинские партизаны.

Напомним, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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