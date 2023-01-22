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Партизаны дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадыровцев на Луганщине взлетел на воздух

22 января 2023, 13:59
Нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием, рассказали в СтратКоме ВСУ.
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
VIP-лазарет кадыровцев на Луганщине взлетел на воздух / Фото УНИАН

В результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области.

Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев, говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", — говорится в сообщении.

Как добавили военные, недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы.

Партизаны дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадыровцев на Луганщине взлетел на воздух
/ AFUStratCom

При этом оккупанты заявляют, что удар по кадыровцам был нанесен с помощью установок HIMARS.

Партизаны дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадыровцев на Луганщине взлетел на воздух
/ AFUStratCom

Обратим внимание, что по сообщениям в местных пабликах, наводку для удара HIMARS, дали украинские партизаны.

Партизаны дали наводку для HIMARS: VIP-лазарет кадыровцев на Луганщине взлетел на воздух
/ AFUStratCom

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Напомним, в Соледаре Донецкой области мощным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен штаб и полевой склад наемников Вагнера.

В ВСУ показали видео удара. Кадры опубликованы в Telegram Сухопутных войск.

Отмечается, что вражеские позиции уничтожены силами 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

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