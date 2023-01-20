Штаб ЧВК Вагнера взлетел на воздух: ВСУ взорвали в Соледаре склад оккупантов

Вражеские позиции уничтожены силами 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

ВСУ уничтожили позиции ЧВК Вагнера / Фото УНИАН

В Соледаре Донецкой области мощным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен штаб и полевой склад наемников Вагнера.

В ВСУ показали видео удара. Кадры опубликованы в Telegram Сухопутных войск.

Отмечается, что вражеские позиции уничтожены силами 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

"Накрыли штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре", - говорится в сообщении.

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Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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