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Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

Алексей Тесля
27 апреля 2023, 16:33 обновлено 27 апреля, 16:49
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Владимир Путин не ожидал ожесточенного и яростного сопротивления, что и стало причиной поражений оккупантов в Украине.
Владимир Путин, российские военные
Владимир Путин, российские военные / сайт Кремля, Минобороны РФ

За время войны с Украиной диктатор Владимир Путин практически уничтожил армию и военную структуру РФ, которую строил 22 года, начиная с чеченской войны, заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.

В интервью Business Insider он подчеркнул, что вторжение РФ в Украину стало "региональной войной против страны с 40-миллионным населением".

Эксперт говорит, что по канонам военной доктрины самой РФ перед началом войны необходимо было утвердить структурированный план, создать четкую командную вертикаль, и еще до вторжения подавить очаги сопротивления. Однако ничего этого в РФ сделано не было.

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Он напомнил, что вторжение в Украину прошло с трех сторон и западные разведки вплоть до осени 2022 года не могли дать четкий ответ, кто в итоге у россиян отвечает за действия на фронте. Все это породило хаос в управлении войсками РФ.

При этом хозяин Кремля просто не ожидал ожесточенного и яростного сопротивления, что и стало причиной поражений оккупантов в Украине, говорит эксперт.

Серьезные потери личного состава и тяжелой бронетехники говорят о том, что России понадобится не менее десятилетия для восстановления армии до уровня 2021 года. И то, это возможно лишь при снятии санкций на поставку западных технологий и электроники, уверен он.

Вместе с тем собеседник считает, что Путин не сделал никаких практических выводов из своих же ошибок и продолжает управлять российскими генералами и приказывает им, что нужно делать на фронте. Не неся при этом никакой ответственности за свои действия.

Путин в очередной раз доказал свою полную необучаемость, приближаясь к проигрышу в своей последней войне, добавил Галеотти.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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