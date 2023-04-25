Росгвардейцы взлетели на воздух: под Олешками партизаны взорвали блокпост РФ

На оккупированной Херсонщине взорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта РФ.

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Взорван блокпост Росгвардии под Олешками / ua.depositphotos.com, УНИАН

В Херсонской области в результате успешных действий партизан взорван блокпост российских оккупантов, вместе с находившимися там бойцами Росгвардии.

Партизаны движения Атеш провели успешную операцию возле Олешек, говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В результате взрыва ликвидирован отряд росгвардейцев, которые были на дежурстве, отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, что на оккупированной Херсонщине был взорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.

"Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд росгвардейцев, которые вели дежурство", – уточнили в ЦНС.

Ситуация на Херсонщине

Ранее представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о том, что украинские защитники продолжают зачищать левый берег Днепра в Херсонской области от российских захватчиков, уничтожая их технику.

Она отметила, что речь идет пока о контрбатарейной борьбе. Также Гуменюк пояснила, что, в частности, с этим связаны большие потери врага за последние несколько дней.

Напомним, ранее был ликвидирован предатель Украины Сергей Москаленко, который был организатором пыточных в Херсонской области.

"Организатор пыточных в Херсонской области Сергей Москаленко ликвидирован на днях на временно оккупированной территории", — сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины.

В частности, в Олешках и Скадовске отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь.

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