Украинские военные зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины – Гуменюк

Пока речь идет о контрбатарейной борьбе. За три дня украинским воинам удалось достичь мощных результатов.

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ВСУ зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Украинские военные зачищают передовую полосу левого берега Днепра. Однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе. В то же время в ВСУ не подтверждают, что украинские воины уже на левом берегу Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос, есть ли украинские военные на левом берегу Днепра, она призвала доверять только официальным источникам и не спешить с новостями.

"Надо очень тщательно фильтровать информацию и опираться на официальные источники. Хайпом можно очень сильно навредить Силам обороны. Спешить с новостями не следует", – отметила пресс-секретарь.

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Гуменюк рассказала, что защитники Украины даже в условиях постоянных обстрелов правобережья Херсонской области смогли добиться "достаточно мощных результатов" за последние трое суток. Так, они уничтожили от 13 до 22 единиц техники российских оккупантов.

"Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но работаем пока в контрбатарейном режиме", – сказала Гуменюк.

Освобождение юга Украины

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

Напомним, Гуменюк заявила о начале операции по освобождению Крыма. Она отметила, что взрывы в бухте Черноморского флота, которые произошли утром 24 апреля, можно считать началом освобождения Крыма. Украинские ракеты уже вызывают страх у российских захватчиков, поскольку эти взрывы продемонстрировали способность ВСУ действовать очень эффективно.

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