УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

Анна Ярославская
25 апреля 2023, 07:08 обновлено 25 апреля, 07:13
37
Сначала США передадут в Германию танки для тренировок, а затем модернизированные версии для боевых действий поедут в Украину.
Танки Abrams, Патрик Райдер
Патрик Райдер назвал сроки передачи танков Abrams для ВСУ / Фото: армия США, скриншот

В Министерстве обороны США заявили, что танки М1 Abrams планируют передать Вооруженным силам Украины до конца 2023 года. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

По его словам, вскоре Соединенные Штаты планируют доставить в Германию танки Abrams для обучения украинских военных. Они будут несколько отличаться от основных, которые предназначены для использования непосредственно на фронте.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию, – ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", – сказал Райдер.

видео дня

Учебные танки возьмут не из запасов армии Соединенных Штатов, а из других мест хранения. Это позволит быстрее их подготовить и доставить на место назначения.

Танки, которые украинские военные будут применять на фронте, будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины. Фиксированная сумма контракта составляет 27,1 млн долларов.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Другие новости:

война в Украине новости США Пентагон военная помощь война России и Украины Танк Abrams
Реклама

Главное за день

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

07:08 Мир
У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

06:43 Украина
"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - Золотарев

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - Золотарев

03:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:08

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

06:43

У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

06:20

Освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближемнение

05:00

Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

03:50

Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его изменВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - ЗолотаревВидео

03:20

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

02:40

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

02:02

Почему в СССР четверг был рыбным днём, а сейчас такого нет

Реклама
01:36

В боях за Украину погиб 33-летний доброволец Александр Кравчук

00:51

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

00:33

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

00:29

"РФ готовит запас ракет": эксперт рассказал, куда могут ударить оккупантыВидео

00:10

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

24 апреля, понедельник
23:45

"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из СеверодонецкаВидео

23:28

"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

23:19

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

23:16

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезлоВидео

23:02

Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операцииВидео

22:30

"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцомВидео

Реклама
22:23

Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовитьВидео

22:21

"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 маяВидео

21:40

Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023Видео

21:39

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый домВидео

21:37

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

21:09

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе БахмутаВидео

20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодиныВидео

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

18:01

Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездностиВидео

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условияхВидео

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

Реклама
16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

16:31

Для украинцев готовят новые проверки: кто может остаться без пенсииВидео

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять