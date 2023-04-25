ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

Сначала США передадут в Германию танки для тренировок, а затем модернизированные версии для боевых действий поедут в Украину.

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Патрик Райдер назвал сроки передачи танков Abrams для ВСУ / Фото: армия США, скриншот

В Министерстве обороны США заявили, что танки М1 Abrams планируют передать Вооруженным силам Украины до конца 2023 года. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

По его словам, вскоре Соединенные Штаты планируют доставить в Германию танки Abrams для обучения украинских военных. Они будут несколько отличаться от основных, которые предназначены для использования непосредственно на фронте.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию, – ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", – сказал Райдер.

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Учебные танки возьмут не из запасов армии Соединенных Штатов, а из других мест хранения. Это позволит быстрее их подготовить и доставить на место назначения.

Танки, которые украинские военные будут применять на фронте, будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины. Фиксированная сумма контракта составляет 27,1 млн долларов.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.



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