Танки Abrams и БМП Bradley: США предоставят больше вооружения Украине – Моравецкий

Соединенные Штаты планируют осуществить дополнительные поставки вооружения для украинских военных.

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США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину/ Википедия, УНИАН

США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", – отметил Моравецкий, комментируя вопрос о дальнейшей военной помощи Соединенных Штатов для Украины.

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Он отметил, что Польша со своей стороны сделала всё от нее зависящее в вопросе предоставления военной помощи Украине. Сейчас украинское государство покупает у Польши оружие, в частности, за деньги, предоставленные международными институциями, отмечает Моравецкий.

Так, он рассказал, что Киев заказывал у Варшавы бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak, самоходные артиллерийские установки Krab, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и многие другие виды оружия.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в следующем месяце Дания собирается поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Кроме того, к лету страна планирует начать поставки танков Leopard 1. Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Также ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине самолеты МиГ-29, Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей". Так, в ведомстве заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители.

Напомним, в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов.

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