В Болгарии хотят "трехстороннее соглашение" в обмен на передачу Украине МиГ-29

Переговоры с Киевом о безвозмездной передаче самолетов не проводились, заявили в Минобороны Болгарии.

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В Болгарии назвали условия для передачи Украине МиГ-29 / Фото УНИАН

В Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине, самолеты МиГ-29. Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей". Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства страны.

По данным Минобороны Болгарии, переговоры с Киевом о безвозмездной передаче самолетов не проводились.

Также в болгарском оборонном ведомстве заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители.

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Свои условия в Минобороны Болгарии объяснили тем, что решение о передаче Вооруженным силам Украины МиГов "привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции Республики Болгарии и Закону об обороне и вооруженных силах Болгарии".

Отметим, издание EURACTIV Bulgaria ранее писало, что за два последних года Болгария передала Украине вооружение более чем на $1 млрд. Причем никакого прямого соглашения относительно военной помощи между Киевом и Софией не было заключено – передача осуществлялась через государства-посредники.

Передача МиГ-29 Украине

Украина могла получить от западных партнеров до 36 истребителей МиГ-29 для защиты от страны-агрессора России. Также перед контрнаступлением украинских военных нашему государству могли передать и другую боевую авиацию. Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его слвоам, такие поступления военной помощи могут изменить ситуацию на фронте. В частности, это поможет защитникам Украины восстановить силы по отдельным направлениям.

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

3 апреля стало известно, что Польша передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал руководитель офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач. Он не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии.

5 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша приняла решение передать Украине еще 4 истребителя МиГ-29. Также в Варшаве готовы передать Украины еще больше самолетов.

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