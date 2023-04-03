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Польша передала Украине первые МиГ-29

3 апреля 2023, 10:13
Во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля речь пойдет о передаче последующих единиц авиации.
Флаг Польши, МиГ-29
Польша передала Украине первые МиГ-29 / Фото pixabay.com, Wojtek Mazurkiewicz

Польша передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в утреннем эфире на RMF FM.

"Безусловно, Украина будет искать дальнейшую поддержку. Несколько МиГов уже отправлены", - сказал Пшидач.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что истребители отправила польская сторона.

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Пшидач не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии.

Отмечается, что во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля речь пойдет о передаче последующих единиц авиации.

Визит Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, приедет с визитом в Польшу.

Представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с украинцами, которые сейчас проживают в Польше.

"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины в Польшу. Президент в среду днем в Королевском замке встретит поляков и украинцев, проживающих у нас", – говорится в сообщении в Twitter.

Польша передала Украине первые МиГ-29

Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

Визит совпадет с заседанием министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Брюсселе, и на котором, как ожидается, будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Западные истребители для Украины

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.

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