Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине, но через несколько месяцев - Писториус

На данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания, сказал Борис Писториус.

Борис Писториус и Алексей Резников / Фото twitter.com/oleksiireznikov

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах - сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений", - сказал Писториус в комментарии телеканалу ARD.

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По его словам, сейчас приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.

Как сообщал Главред, 14 февраля состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников заявил, что во встрече контактной группы поддержки Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля приняли участие 54 государства. Антикремлевская коалиция растет. Представители всех стран четко заявили, что Киев должен одержать победу над Москвой на поле боя. Стороны также обсудили скорость, своевременность и стабильность поставок военной помощи.

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