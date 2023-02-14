ПВО, танки и "закрытые двери": Зеленский рассказал о результатах Рамштайна

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".

Владимир Зеленский / president.gov.ua

14 февраля состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, - Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть", - заявил президент.

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".

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"Не все о "Рамштайн" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - добавил он.

Заседание Рамштайн-9

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

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