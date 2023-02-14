glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Полная поддержка Украины до победы": Резников подвел первые итоги Рамштайн-9

14 февраля 2023, 19:26
Украина должна одержать победу в войне с агрессором Россией на поле боя – сценарий поддерживают все страны-партнеры Киева, сказал Алексей Резников.
Алексей Резников
На встрече в Рамштайне обсуждались вопросы ускорения поставок вооружений Украине - Резников / УНИАН

Во встрече контактной группы поддержки Украины в Рамштайне приняли участие 54 государства. Антикремлевская коалиция растет. Представители всех стран четко заявили, что Киев должен одержать победу над Москвой на поле боя. Стороны обсудили скорость, своевременность и стабильность поставок военной помощи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Интерфакс-Украина, по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины, которое состоялось во вторник, 14 февраля, министр обороны заявил, что "очень доволен" результатами встречи, и сообщил первые подробности.

По словам главы Минобороны, во встрече Рамштайн-9 приняли участие делегаты 54 мировых государств. Коалиция против агрессора России растет.

видео дня

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины - именно на поле боя", - сказал Резников.

Читайте также:
США предупредили Украину о решающем моменте в войне, готовится новый пакет помощи - Washington Post

США предупредили Украину о решающем моменте в войне, готовится новый пакет помощи - Washington Post

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 Леопардов

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФ

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФ

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – эксперт

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – эксперт

Также он уточнил, что на встрече обсуждались вопросы скорости, своевременности и стабильности поставок вооружений Киеву.

Кроме того, министр обороны акцентировал внимание на словах главы Пентагона Ллойда Остина и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина не может, а должна одержать победу над страной-оккупантом Россией.

"Цитата Ллойда Остина: "Украина должна победить". Причем на английском языке это звучало must - не can, а must. Вы понимаете силу этого слова. А дальше был очень важный месседж, который я услышал от Йенса Столтенберга, и его разделяют все выступающие: "Когда кто-то говорит, что есть какие-то риски в плане предоставления очередного транша или помощи для Украины, то риск остается только один – это как раз то, что зло может победить. И риск есть для всех, если зло победит, так как для всех остальных тоталитарных режимов это будет хороший пример. Поэтому ради будущего мира и всемирной конструкции безопасности мы должны помочь Украине победить в этой войне", - сказал Резников и подчеркнул, что ключевым заявлением на заседании стало "единство всех вокруг Украины ради победы Украины" и слова Столтенберга о том, что "скорость спасает жизни".

Заседание контактной группы помощи Украине в Рамштайне

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

Наступление России:

Алексей Резников война России и Украины Рамштайн встреча
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:50

Стратегически, оперативно и тактически: Россия уже проиграла войну и стала изгоем - генерал Милли

19:41

В Харьковской области подозрение получили уже более полусотни коллаборантов - прокурор области Фильчаков

19:33

Наталья Могилевская рассказала, как зовут ее нового возлюбленногоВидео

19:26

"Полная поддержка Украины до победы": Резников подвел первые итоги Рамштайн-9Видео

19:15

Умер ребенок-актер из сериалов "Как я встретил вашу маму" и "Отчаянные домохозяйки"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:15

Что произойдет, когда война закончитсямнение

19:06

"Враг спешит и продолжает делать крепкие атаки": в разведке объяснили причину обострения на ДонбассеВидео

18:58

Ожидание нового удара: таролог спрогнозировал, когда будет самый опасный день на неделе

18:44

Какие цветы нельзя держать в доме: самые опасные растения, которые съедят счастье и здоровье

Реклама
18:41

Запад работает над победой Украины в войне с РФ: восемь стран дадут ВСУ мощные танкиВидео

18:15

Путинст Маршал мечтает воевать против украинцев: "Я не могу воспринимать Украину, как государство!"Видео

18:12

Вьюга атакует: в Украину ворвется снежная "буря"Видео

18:09

"Нет никаких объявлений": голова Пентагона ничего нового не смог сказать об истребителях для ВСУВидео

18:08

Что не усваивается с кофе: вред организму во время каждого завтрака

17:45

Запад должен сделать три конкретных шага: Подоляк обратился к союзникамВидео

17:41

"Сколько нужно уничтоженных жизней": солист О. Торвальд обругал украинских фанатов ИнстасамкиВидео

17:12

Экстрасенс Макс Гордеев раскрыл личность своей второй половинки

17:09

Пригожин разразился истерикой из-за Бахмута: заявил об отпоре ВСУ и неспособности захватить городВидео

17:06

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:03

Чем заменить сахар в выпечке: и без него можно вкусно приготовить десерты и блины

Реклама
16:50

ООН выплачивает помощь украинцам: у кого есть все шансы на получение более 19 тысяч гривенВидео

16:30

Эктор Хименез Браво показал свою молоденькую девушкуВидео

16:26

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

16:01

Никогда не разваливаются и получаются безумно сочными: тайный рецепт ленивых голубцовВидео

16:01

"Враг смог зацепиться за частный сектор": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в БахмутеВидео

15:49

Не знал даже кордебалет: СМИ пояснили, как Рианна прятала вторую беременностьВидео

15:40

Гороскоп на завтра 15 февраля 2023 : Овнам – потеря сил, Раку – много работыВидео

15:40

Лайфхаки из СССР: как люди использовали испорченные фрукты и прокисшее молокоВидео

15:37

Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

15:26

Звезда Лиги смеха сделал предложение руки и сердца своей девушке: "Перешли на новый уровень"Видео

15:13

Передвигается на костылях: Успенская молится за опухшего БасковаВидео

14:53

"Слишком смелые": Пригожин выдал бред о том, почему ЧВК "Вагнера" запретили вербовать зэковВидео

14:53

Несмотря на войну, Укрбудинвестбанк завершил 2022 год с прибылью

14:50

"Россию интересует вся Европа": в ГУР заявили, что "хотелки" Путина вышли за границы УкраиныВидео

14:46

Россиян "поджарили" в авто: в Новой Каховке партизаны взорвали оккупантовВидео

14:41

"Работа украинских спецслужб!": Соловьев закатил истерику из-за своего "красивого" сынаВидео

14:37

"Опять иностранец и опять альфонс": Лорак показала свою "блаженную любовь"Видео

14:31

Дантес удивил Дашу Кацурину оригинальным поздравлением с Днем святого Валентина

14:23

В семье Шэрон Стоун произошло гореВидео

14:11

День украинской женщины вместо 8 марта: в Украине могут появиться новые праздники

Реклама
14:11

Без ничего: молодуха Петросяна влезла в мимозуВидео

14:01

Собаки и близко не стояли: 3 вещи, от которых кошки в ужасеВидео

13:51

Украинцы "уложили" пьяных русских: подробности драки футболистов в ТурцииВидео

13:33

Глава Пентагона назвал страны, которые помогут создать "танковый кулак" для ВСУ

13:27

С кудрявым чубчиком и в цветах: Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика

13:19

Можно ли отказаться от повестки в Украине: легальный и законный способВидео

13:19

У главного холостяка 6 сезона будет ребенокВидео

13:03

Российскому фигуристу снова ампутировали части конечностейВидео

12:59

В НАТО есть секретный план из-за угрозы высокоинтенсивного конфликта - BloombergВидео

12:42

Штурмовик бил по мирным городам: Нацгвардеец с первого выстрела сбил вражеский Су-24 под Бахмутом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять