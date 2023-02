"Полная поддержка Украины до победы": Резников подвел первые итоги Рамштайн-9

Украина должна одержать победу в войне с агрессором Россией на поле боя – сценарий поддерживают все страны-партнеры Киева, сказал Алексей Резников.

Во встрече контактной группы поддержки Украины в Рамштайне приняли участие 54 государства. Антикремлевская коалиция растет. Представители всех стран четко заявили, что Киев должен одержать победу над Москвой на поле боя. Стороны обсудили скорость, своевременность и стабильность поставок военной помощи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Интерфакс-Украина, по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины, которое состоялось во вторник, 14 февраля, министр обороны заявил, что "очень доволен" результатами встречи, и сообщил первые подробности.

По словам главы Минобороны, во встрече Рамштайн-9 приняли участие делегаты 54 мировых государств. Коалиция против агрессора России растет.

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины - именно на поле боя", - сказал Резников.

Также он уточнил, что на встрече обсуждались вопросы скорости, своевременности и стабильности поставок вооружений Киеву.

Кроме того, министр обороны акцентировал внимание на словах главы Пентагона Ллойда Остина и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина не может, а должна одержать победу над страной-оккупантом Россией.

"Цитата Ллойда Остина: "Украина должна победить". Причем на английском языке это звучало must - не can, а must. Вы понимаете силу этого слова. А дальше был очень важный месседж, который я услышал от Йенса Столтенберга, и его разделяют все выступающие: "Когда кто-то говорит, что есть какие-то риски в плане предоставления очередного транша или помощи для Украины, то риск остается только один – это как раз то, что зло может победить. И риск есть для всех, если зло победит, так как для всех остальных тоталитарных режимов это будет хороший пример. Поэтому ради будущего мира и всемирной конструкции безопасности мы должны помочь Украине победить в этой войне", - сказал Резников и подчеркнул, что ключевым заявлением на заседании стало "единство всех вокруг Украины ради победы Украины" и слова Столтенберга о том, что "скорость спасает жизни".

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

