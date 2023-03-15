Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран - спикер правительства Польши

Власти Польши отдельно получили положительные сигналы о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 от нескольких стран Европы.

Спикер правительства Польши Петр Мюллер / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Польша уже получила положительные сигналы о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 сразу от нескольких стран Европы. Об этом сообщил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает портал Gazeta Prawna.

"Решения о передаче Украине истребителей МиГ-29 принимаются несколькими странами. У нас уже есть четкие заявления о том, какие это будут страны", — отметил он.

При этом Мюллер стал озвучивать, о каких именно государствах Европы идет речь. Чиновник отметил, что детали этих решений будут сообщены в свое время.

видео дня

"Я могу только подтвердить, что эти решения принимаются между несколькими странами, при этом в мои обязанности не входит сообщать об этом от имени этих стран. Мы договорились, что они объявят о такого рода решениях в свои собственные сроки и в рамках соответствующих процедур", — подчеркнул чиновник.

Как говорит Мюллер, официальная Варшава готова принять такое решение "вместе с несколькими странами, которые решились на аналогичный шаг".

Позднее словацкий портал ТaЗ писал - правительство Словакии на заседании 15 марта может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь убежден, что у правительства есть компетенция принимать решения по передаче истребителей.

При этом Надь еще ожидает дополнительной информации о том, передадут ли МиГ Украине.

Украина может получить истребители МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать такие новости: