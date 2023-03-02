Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29

Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.

Алексей Резников и Ярослав Надь / Фото twitter.com/JaroNad ​

Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Об этом 1 марта в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", - заявил министр обороны.

Один истребитель МиГ-29 зарезервирован для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.

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Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.

Словацкая армия прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию.

Братислава подписала контракт на покупку 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но начало их поставок было отложено до начала 2024 года.

Напомним, 17 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженным силам Украины нужно немедленно передать истребители, чтобы они смогли защитить свою территорию в борьбе с российскими оккупантами. В связи с этим польский президент заявил, что его страна вскоре рассмотрит вопрос о передаче Украине советских истребителей МиГ-29.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

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