Военный эксперт пояснил, как и почему ВСУ помогут истребители МиГ-29 и F-16 с Запада

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему авиации ВСУ в боях с врагами крайне помогут переданные Западу истребители МиГ-29 и F-16.

Истребитель F-16 и Олег Жданов / фото коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с русскими оккупантами. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в очередном выпуске своего видеоблога.

"МиГ-29 ‒ истребитель-бомбардировщик. Он нам знаком. Наши пилоты могут просто пересесть на этот самолет и сразу приступить к выполнению боевых задач. Он есть у некоторых стран-партнеров - Словакия, Польша. Но они до сих пор не могут нам их передать", - отметил он.

Кроме того, как говорит Жданов, у модернизированных МиГ-29 априори мощнее радар, чем у русских самолетов. Плюс на такие МиГи можно устанавливать оружие с американских истребителей серии F.

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"У него мощнее радар, чем у российских самолетов. Пилоны - под натовский стандарт, на них может подвешиваться более современное вооружение, какое применяется теми же F-16, F-15, F-22. Плюс этот самолет более защищен и более приспособлен к боевой работе в условиях радиоэлектронных помех от российских средств радиоэлектронной борьбы", ‒ подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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