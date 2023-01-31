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Военный эксперт Жданов пояснил, какие истребители нужны для уничтожения ракет Х-22

31 января 2023, 02:40
Истребители МиГ-29 даже благодаря специальному радару не способны сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, говорит Олег Жданов.
Истребители, Жданов
Военный эксперт Жданов пояснил, какие истребители нужны для уничтожения ракет Х-22 / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Истребители МиГ-29 даже благодаря специальному доплеровскому радару не могут самостоятельно перехватывать и сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которыми русскими оккупанты бьют по Украине. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

МиГ-29, говорит эксперт, не предназначен для работы в единой системе управления огнем противоракетных систем:

"Его нужно туда интегрировать. Для этого необходимо соответствующее оборудование и программное обеспечение, плюс модернизация самого самолета и его бортовой авионики для того, чтобы она работала в комплексе", - сказал он.

По словам Жданова, МиГ-29 действительно способен засечь такие ракеты, как Х-22, но из-за малой дальности действия доплеровского радара времени на ее уничтожение у него не будет совсем.

"Это бесполезно. Для этого есть истребители-перехватчики, как МиГ-31. И F-16 может работать в спарринге с комплексом Patriot. И комплекс может наводить истребитель на ракету, и самолеты могут передавать данные о курсе движения ракеты и ее параметрах для того, чтобы ее могла сбить противоракетная система", - подытожил эксперт.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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