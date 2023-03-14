"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29

Польская сторона может передать боевые самолеты, но хочет сделать это в более широкой международной коалиции.

Польша может дать Украине истребители МиГ-29/ УНИАН, Википедия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности его государства предоставить Украине истребители МиГ-29 и назвал сроки. Он отмечает, что это может произойти в течение следующих 4-6 недель.

За это время самолеты могут быть уже доставлены в Украину, отмечает Моравецкий. Его заявление цитирует польское издание polskieradio24.pl.

При этом премьер-министр Польши подчеркнул, что его страна хочет передать такую военную помощь в более широкой международной коалиции.

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Истребители МиГ-29 – что о них известно

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Такие самолеты были основными многоцелевыми истребителями стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX в. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.

Украина может получить истребители МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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