УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"

14 марта 2023, 14:32
Чеченский лидер и прихвостень Путина обвинил самих оккупантов в том, что им не хватает боеприпасов, и сказал "терпеть".
Рамзан Кадыров, российские военные
Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"/ скрин, Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров, боевики которого воюют против украинцев, неожиданно набросился с критикой на российских оккупантов и посоветовал им "терпеть" нехватку боеприпасов.

Очевидно, что его критика затрагивала, в частности, также боевиков частной военной компании "Вагнера", которые уже давно жалуются на эту проблему.

Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в Telegram.

видео дня

Он утверждает, якобы "у хорошего солдата патроны не могут закончиться внезапно", и что об этом нужно предупреждать заблаговременно.

"Закончились патроны? А почему заранее не предупредил офицера, что они кончаются? У хорошего бойца патроны внезапно не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки", – написал он.

При этом прихвостень российского диктатора Владимира Путина еще и начал критиковать тех российских захватчиков, которые выносят эту проблему в публичную плоскость, заявляя о ней в соцсетях. По его мнению якобы "внутренние вопросы не нужно разбрасывать по соцсетям".

Зацепил Кадыров и тех оккупантов, которые жалуются на условия на фронте. По его словам, на фронте "не может быть всего достаточно".

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине российские военные Рамзан Кадыров вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

14:37

Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

14:32

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"Видео

14:08

Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из СлавянскаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:00

Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

13:47

"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

13:47

"Победили Украину за 2-3 дня": Симоньян побредила о том, как РФ одержит верх над НАТОВидео

13:46

Что нужно для роста яблони, чтобы радовала плодами и пышной кронойВидео

Реклама
13:43

Женщина-вамп в теле соседской девчонки: Дженна Ортега примерила откровенное платье

13:36

Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса

13:33

Конец режима Лукашенко: эксперт объяснил, почему КНР не хочет участия Беларуси в войне

12:58

Трамп заговорил о "катастрофе" и чванливо пообещал закончить войну РФ с Украиной

12:53

"Украина, прощай": Наташа Королева публично выразила свою позицию

12:47

Лукашенко ищет "крышу" и при первой же возможности предаст Путина - политологВидео

12:45

Что визуально увеличивает рост: простые способы казаться вышеВидео

12:26

Аналитик спрогнозировал, о чем будет Си Цзиньпин говорить с ЗеленскимВидео

12:15

Си Цзиньпин едет к Путину "договариваться о прекращении войны": аналитик назвал цель лидера КитаяВидео

11:58

Уродуют и заставляют танцевать голыми: пленный оккупант рассказал об унижениях командиров РФВидео

11:53

Спортсмен почти год провел в российском плену: украинский легкоатлет Витковский вернулся домой

Реклама
11:45

Гороскоп на завтра 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

11:39

"Счастливый" цвет волос по дате рождения: как покраситься, чтобы порадовать судьбу

11:21

Красиво жить не запретишь: Лопес и Аффлек купили мегаособняк за 64 млн долларов

11:19

Далеко не пролетели: в Белгородской области РФ взорвались две российские ракетыВидео

11:09

На улице привязалась собака или пес сам пришел в дом: как трактовать приметы

10:51

Клубни созреют уже в июне: лучшие ранние сорта картофеля, которые ищут все огородникиВидео

10:37

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

10:01

Как увеличить пенсию на 54% своими руками: пояснение экспертовВидео

09:47

Партизаны взорвали заместителя главы оккупационной "администрации" Новой Каховки: он в больницеВидео

09:43

"Территориальный спор": конкурент Трампа по выборам-2024 влип в скандал из-за войны в Украине

09:23

Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую: простой и удивительный ответВидео

09:18

Встреча Путина и Си Цзиньпина: Пекин хочет выяснить, на какие уступки готова РФ в войне с Украиной - СМИВидео

09:04

"Это была шутка": срочник, которого избил командир в воинской части Житомира, записал видеообращениеВидео

09:00

Китай хочет говорить о финале войны с Зеленским, его не волнуют планы Путина - КочетковЭксклюзив

08:56

Зачем Лукашенко решил казнить чиновников-предателеймнение

08:53

В Польше утонули 36-летняя женщина с годовалым сыном: ребенок был тяжело боленВидео

08:50

"Путина перекосило от боли": СМИ рассказали об ухудшении здоровья российского диктатора

08:10

В Кремле воспринимают Пригожина как угрозу для Путина из-за "президентских амбиций" – ISWВидео

08:05

Гороскоп на сегодня 14 марта 2023: Скорпионам – фатальные ошибки, Весам- травмыВидео

07:44

Политолог объяснил, что заставит Беларусь вступить в войну РФ против Украины

Реклама
07:25

Россия и Китай сообща распространяют дезинформацию о войне в Украине - CNN

06:49

Байден вскоре планирует поговорить с Си Цзиньпином – Reuters

06:45

В Грузии есть системная проблемамнение

05:05

Как долго сохранить сало: об этой уловке многие даже не догадывались

04:02

"Проводится ротация": эксперт рассказал о подготовке оккупантов к "наступлению" из БеларусиВидео

03:30

Угроза заморозки войны и выход ВСУ на границы 1991 года: эксперт назвал сценарий для УкраиныВидео

03:20

Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудоВидео

03:05

Военный эксперт спрогнозировал, какие бомбы помогут ВСУ прорвать оборону россиянВидео

02:42

"Алкашка поет": Волочкова в свадебном платье стала посмешищемВидео

02:12

"Ждут, когда сменится власть": полковник рассказал об отношении жителей Донбасса к ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять