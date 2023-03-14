"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"

Чеченский лидер и прихвостень Путина обвинил самих оккупантов в том, что им не хватает боеприпасов, и сказал "терпеть".

Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"/ скрин, Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров, боевики которого воюют против украинцев, неожиданно набросился с критикой на российских оккупантов и посоветовал им "терпеть" нехватку боеприпасов.

Очевидно, что его критика затрагивала, в частности, также боевиков частной военной компании "Вагнера", которые уже давно жалуются на эту проблему.

Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в Telegram.

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Он утверждает, якобы "у хорошего солдата патроны не могут закончиться внезапно", и что об этом нужно предупреждать заблаговременно.

"Закончились патроны? А почему заранее не предупредил офицера, что они кончаются? У хорошего бойца патроны внезапно не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки", – написал он.

При этом прихвостень российского диктатора Владимира Путина еще и начал критиковать тех российских захватчиков, которые выносят эту проблему в публичную плоскость, заявляя о ней в соцсетях. По его мнению якобы "внутренние вопросы не нужно разбрасывать по соцсетям".

Зацепил Кадыров и тех оккупантов, которые жалуются на условия на фронте. По его словам, на фронте "не может быть всего достаточно".

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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