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"Победили Украину за 2-3 дня": Симоньян побредила о том, как РФ одержит верх над НАТО

14 марта 2023, 13:47
Пропагандистка заявила, что со взятием Бахмута и Угледара Россия "победит весь западный мир".
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян заявила, что РФ "победила" Украины в первые дни войны / скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что РФ "победила" Украину в первые дни полномасштабного вторжения, а потом началась война с НАТО. В ее воображении оккупанты "победят весь западный мир" в боях за Бахмут и Угледар.

Главред российского пропагандистского телеканала RT уверена, что ВС РФ уничтожили основные военные силы Украины, "когда взяли Гостомель".

"Давайте поймем, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые два-три, сколько там дней. Когда взяли Гостомель… ну, обезоружили совершенно Украину, уничтожив основные ее военные силы, а потом началась война с НАТО. И не только с НАТО, потому что мы воюем со странами, и не входящими в НАТО. Так вот, сейчас идет война с НАТО на территории Украины", — заявила пропагандистка на росТБ.

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Симоньян не сомневается в том, что российским войскам по силам противостоять Западу. По словам пропагандистки, достаточно представить, что будет, "когда мы в этой войне победим".

"Я намеренно говорю не если, а когда, с божьей помощью", — сказала Симоньян и при этом перекрестилась.

Пропагандистка добавила, что со взятием Бахмута и Угледара Россия "победит весь западный мир, который туда сейчас отправляет всю свою мощь".

"Когда мы всю эту орду победим, мы подтвердим звание величайшей страны мира", - заявила она.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян побредила о том, как РФ победит весь западный мир / скриншот

Как сообщал Главред, российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что встречала Новый 2023 год с грустным лицом, так как ждала "бавовны" в России в новогоднюю ночь, и смогла заснуть лишь под утро.

В феврале Симоньян попыталась оправдаться перед россиянами за постоянные провалы армии РФ в Украине. По ее словам, цели так называемой "СВО" намеренно были сформулированы так размыто, ведь в процессе боевых действий "они могут меняться в зависимости от ситуации".

Другие новости:

война в Украине НАТО Маргарита Симоньян война России и Украины пропаганда
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