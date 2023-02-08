"Нам нужны Николаев и Одесса": Симоньян запуталась в "хотелках Путина" и выдала "новые цели РФ"

Пропагандистка для маскировки постоянных провалов оккупантов на фронте стала оправдываться, что "цели России в Украине могут меняться".

Пропагандистка Симоньян запуталась в "хотелках Путина" и выдала "новые цели РФ"/ скрин

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сморозила очередной бред, когда пыталась оправдаться перед россиянами за постоянные провалы армии РФ в Украине. Она начала говорить, якобы цели России намеренно были сформулированы так размыто, ведь в процессе боевых действий "они могут меняться в зависимости от ситуации".

Таким образом Симоньян пыталась объяснить, почему это "страна на болотах" до сих пор не преуспела в объявленных диктатором Путиным целях в отношении так называемых "денацификации и демилитаризации". Соответствующее видео с обращением пропагандистки появилось в сети.

Приспешница Путина запуталась в целях РФ в Украине и начала говорить, якобы у страны-агрессора была "лишь одна" точная и четкая цель – "освобождение Донбасса". Но теперь, когда оккупанты захватили еще и часть Запорожской и Херсонской областей, РФ якобы "должна защищать еще и их".

Следовательно Симоньян пытается выставить ситуацию таким образом, якобы РФ "не собиралась захватывать другие украинские области, кроме Донецкой и Луганской", но, мол, оккупантам "удалось даже превзойти свою главную цель по защите Донбасса".

В то же время пропагандистка раскатала губу еще и на другие украинские регионы – она уже увидела в своих розовых мечтах захват Россией Николаева и Одессы.

"Вот скажите, Николаев и Одесса нам нужны? Ну конечно нужны! Нам же не нужно, чтобы Украина рано или поздно была напичкана подводными лодками и имела мощный флот в Черном море, где наш Крым, Сочи, Геленджик, Новороссийск", – выдала очередную порцию бреда Симоньян.

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Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что встречала Новый 2023 с грустным лицом, поскольку ждала "хлопка" в России в новогоднюю ночь, и смогла уснуть лишь под утро. 1 января Симоньян написала в своем Telegram-канале, что всю новогоднюю ночь уныло смотрела в бокал с шампанским.

Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян просто растеклась в лизоблюдстве перед бункерным диктатором Путиным, когда тот вручил ей орден. Она произнесла бред, якобы Путин "с болью и кровью вырывает из кровавой пасти людоедов российских людей".

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