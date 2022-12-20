"Будем мочить людоедов": обезумевшая пропагандистка Симоньян угодливо подлизнула Путину

Пропагандистка Маргарита Симоньян просто растеклась в верноподданическом лизоблюдстве перед бункерным диктатором, когда тот вручил ей орден.

Симоньян, Путин / скриншоты из видео

Российский диктатор Владимир Путин прямо в Кремле наградил орденом Почета топовую пропагандистку − главного редактора медиаконгломерата "Россия сегодня" Маргариту Симоньян.

Та просто растеклась в верноподданическом лизоблюдстве перед бункерным диктатором.

"Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. Мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете!", − сказала она с мерзкой подхалимской улыбкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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