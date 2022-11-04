'Украинцы будут кормить черешней': Симоньян выдала отборный бред насчет путинской 'денацификации'

Маргарита Симоньян / УНИАН и коллаж из видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян разродилась в предельной степени циничными фантазиями об "денацифицированном" Киеве. Соответствующее сообщение она опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram.

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядывая на чернобровых Оксан. Мы все снова хором будем петь в кабаке тремя незнакомыми друг с другом столами песню "Ніч яка місячна", самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый россиянин, песню из большого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости. Мы снова натрескаемся местной черешни и разомлеем от того, "как полно сладострастия и неги малороссийское лето"", – не сдерживала свои фантазии пропагандистка.

Но на этом она не остановилась. И приплела, ни к селу и ни к городу "малороссийских рассказов славы русской литературы" писателя Николая Гоголя.

"В Киеве, столице Украины, матери городов русских, мы будем читать малороссийские рассказы славы русской литературы, великого Гоголя, писавшего о себе: "Сам не знаю, какая у меня душа — хохлацкая или русская". И ничто в этом предложении ни у кого не будет вызывать смешные и бессмысленные споры", – написала она.

И пиком бесплодных фантазий Симоньян стала ее мечта ‒ мол, когда-нибудь в Киеве будут построены памятники российским оккупантам, а "денацификаторов" якобы будут воспевать в украинском песенном фольклоре.

"Вместе мы встанем, вспомним мучеников, погибших в войне за то, чтобы произошло именно так. Построим им монументы. Составим о них новые песни – на русском и украинском. Именно в этом, кажется, и заключается смысл такого неуклюжего, нехудожественного, негоголевского слова "денацификация", которое оказалось неизбежным", – подытожила она.

Напомним, ранее Симоньян выложила видео с моторной яхты, на которой она совершала поездку по реке в России.

Скорее всего, Симоньян путешествовала по реке Дон, потому как именно эту песню она фальшиво исполнила на камеру. Видео, которым она поделилась на своей странице в Телеграмм, не сильно понравилось ее подписчицам.

До того известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагандистку ‒ Маргариту Симоньян.

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